الصّدي يبحث في الكويت سبل الاستثمار في "الطاقة" في لبنان

شدّد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، على التعويل الدائم على موقف الكويت الاخوي ودعمها المتواصل للبنان.



وعرض، أثناء زيارته إمارة الكويت، مع المسؤولين الكويتيين الرؤية الإصلاحية لقطاع الطاقة التي يعمل عليها.



وعقد سلسلة إجتماعات عمل شملت السادة: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق سليمان الرومي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد شملان البحر ومراقب إدارة العمليات لشؤون الدول العربية في الصندوق فواز عبد العزيز العدساني.



كما تناول البحث فرص الاستثمار من ناحية الإنتاج التقليدي والطاقة المتجددة.