أباجنارا قائدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

عُين الأمين العام للأمم المتحدة الميجر جنرال ديوداتو أباجنارا قائدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).



وأوضح بيان لليونيفيل أنّ أباجنارا سيخلف اللفتنانت جنرال أرولدو لازارو ساينز في المنصب.