سلام: لا أمن او أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها

شدد سلام رئيس الحكومة نواف سلام على ألا قيامة للدولة القوية من دون اصلاح حقيقي يسمح ببناء مؤسسات فاعلة، وعلى ألا استقرار فعليّا دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا والشروع بإعادة اعمار ما دمره العدوان.



وأكد سلام في خلال حفل تخرج طلاب جامعة بيروت العربية، أن إعادة بناء الدولة القادرة والعادلة ليست شعارًا يرفع، بل التزام يعمل وزملائيه عليه في حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، بلا كلل او مواربة، على تحقيقه.



وقال: "لا ثقة من دون قضاء مستقل، ولا نموّ من دون إدارة حديثة ونزيهة، ولا أمن او أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها، واستعادتها الكاملة لقرار الحرب والسلم".



ولفت الى أن هذه مسلّمات لا مساومة عليها.