وزير الصحة: التغطية الدوائية لمرض السرطان ارتفعت بنسبة ٤٣٪ خلال الشهرين الماضيين

وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بحث مع الرئيس عون في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما أطلعه على تفاصيل الخطة الوطنية للسرطان، مشيرًا إلى أن التغطية الدوائية لهذا المرض ارتفعت بنسبة ٤٣٪ خلال الشهرين الماضيين. كذلك، وضعه… pic.twitter.com/8FG2xm0o1A
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 5, 2025
وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بحث مع الرئيس عون في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما أطلعه على تفاصيل الخطة الوطنية للسرطان، مشيرًا إلى أن التغطية الدوائية لهذا المرض ارتفعت بنسبة ٤٣٪ خلال الشهرين الماضيين. كذلك، وضعه… pic.twitter.com/8FG2xm0o1A