وزير الصحة: التغطية الدوائية لمرض السرطان ارتفعت بنسبة ٤٣٪ خلال الشهرين الماضيين

بحث وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء.



كما أطلع وزير الصحة الرئيس عون على تفاصيل الخطة الوطنية للسرطان، مشيرا إلى أن التغطية الدوائية لهذا المرض ارتفعت بنسبة ٤٣٪ خلال الشهرين الماضيين.



كذلك، وضعه في أجواء زيارته إلى منظمة الصحة العالمية، واستعادة لبنان حقّه في التصويت.