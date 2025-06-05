وزيرة الشؤون الاجتماعية زارت عون... بحثٌ في توسيع برنامج "أمان" وخطة العودة الخاصة بالنازحين

أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إنجازات الوزارة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وعرضت عليه أولويات العمل والبرامج الجاري إعدادها وفق السياسات المعتمدة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الوزارة.



كما تناول اللقاء توسيع برنامج "أمان" ليشمل المتضررين من الأحداث الأخيرة، وتم التطرق إلى خطة العودة الخاصة بالنازحين السوريين، المُنجَزة.