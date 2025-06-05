وزيرة الشؤون الاجتماعية زارت عون... بحثٌ في توسيع برنامج "أمان" وخطة العودة الخاصة بالنازحين

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أطلعت الرئيس عون على إنجازات الوزارة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وعرضت عليه أولويات العمل والبرامج الجاري إعدادها وفق السياسات المعتمدة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الوزارة. كما تناول اللقاء توسيع برنامج "أمان" ليشمل المتضررين من الأحداث… pic.twitter.com/ospr7k7tk6
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 5, 2025
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أطلعت الرئيس عون على إنجازات الوزارة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وعرضت عليه أولويات العمل والبرامج الجاري إعدادها وفق السياسات المعتمدة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الوزارة. كما تناول اللقاء توسيع برنامج "أمان" ليشمل المتضررين من الأحداث… pic.twitter.com/ospr7k7tk6