وزير الداخلية إلتقى لاثارو: لبنان حريص على أقصى درجات التعاون

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه قبل ظهر اليوم، رئيس بعثة "اليونيفيل" قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو مع وفد مرافق، وتناول اللقاء عمل البعثة في جنوب لبنان، والتعاون الوثيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته.



وأكد الوزير الحجار "حرص لبنان على أقصى درجات التعاون، لا سيما في هذه المرحلة".



وكذلك، استقبل الوزير الحجار سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية علي الحلبي.