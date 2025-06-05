المنشطات الرياضية على طاولة لجنة الشباب والرياضة... إليكم التوصيات التي خلصت إليها

شكلت المنشطات الرياضية موضوع بحث لجنة الشباب والرياضة النيابية التي انعقدت اليوم برئاسة النائب سيمون أبي رميا.



وقال أبي رميا بعد اجتماع اللجنة: "اجتماعنا اليوم نتيجة صرخة إهمال في ما خص موضوع المنشطات الرياضية وما يمكن ان ينتج عنها من مشاكل صحية خطيرة كالنوبات القلبية والقصور الكلوي وغيرها... الادارة الجمركية تقوم بدورها وفق امكاناتها لناحية مكافحة تهريب المنشطات الا ان مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي تعاني من الشغور ما يمنعها من القيام بدورها".



وأعلن أن اللجنة خلصت الى التوصيات التالية:



- الطلب من وزارة الشباب والرياضة تفعيل لجنة التنسيق الوطنية ولا سيما أن لبنان وقّع اتفاقية دولية لمكافحة المنشطات واعتماد المعايير الدولية.



- ضرورة تطبيق القوانين ولا سيما أن المنشطات غير قانونية، (القانون الذي أقر عام 2022 يحظر بيع واستخدام المنشطات الرياضية). من هنا، على وزارتي الصحة والشباب والرياضة القيام بدورها في رصد التجاوزات بمؤازرة القوى والأجهزة الأمنية واقفال الأندية التي تبيع هذه المنشطات.



- ضرورة نشر التوعية في المدارس والجامعات والمجتمع على خطورة المنشطات.



وأسف أبي رميا "لتقاعس الدولة عن القيام بواجباتها"، واعدا بمتابعة الموضوع في لقاءات واجتماعات أخرى.

نقيب الصيادلة



من جهته، دعا نقيب الصيادلة جو سلوم الى اتخاذ خطوات سريعة للحد من المنشطات الموجودة بشكل فاضح في الأندية والملاهي.



وأشار سلوم الى "دور نقابة الصيادلة في التحذير والحد من انتشار المنشطات حيث وضعت تفتيش النقابة بتصرف ابي رميا والجهات المعنية متمنية الإبلاغ عن الأمكنة المتواجد فيها المنشطات الرياضية لما لها من خطورة على صحة الشباب اللبناني".