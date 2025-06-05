جعجع: التجربة مع قانون الإنتخاب الحالي ممتازة ومن الضروري إدخال التعديلات المطلوبة عليه لتبيان حسناته كلها

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أول قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف".



ورأى ان "قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".



وقال إن "قانون الانتخاب الحالي لم يطبق بعد إلا على دورتين وبشكل منقوص، ولذلك، من الضروري إدخال التعديلات المطلوبة عليه لتبيان حسناته كلها، ومن أهم هذه التعديلات البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وبالأخص الأخص السماح للمنتشرين اللبنانيين، وهم باتوا جزءا كبيرا من الناخبين اللبنانيين، بالمشاركة في هذه الانتخابات كل في دائرته".



وأشار إلى أن "هدفنا جميعًا هو محاولة لمّ شمل العائلة اللبنانية التي تمزقت بفعل الأحداث والكوارث التي لحقت بلبنان بين داخل وخارج، ولم الشمل لا يتم بعزل الانتشار اللبناني من خلال المقاعد الستة في الخارج، إنما بالسماح لهم بالمشاركة في الحياة الوطنية بأبهى تجلياتها من خلال انتخاب نواب الأمة كل في دائرته".



وشدد على أنه "لقد ولى زمن الخزعبلات وتغطية السموات بالقبوات، وإذا أصر البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل".