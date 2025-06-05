الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة
أخبار لبنان
2025-06-05 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك عن الفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨، وذلك بعد أن تم إنتخاب لبنان أيضاً كأحد نواب رئيسة الجمعية العامة للدورة ٨٠ السيدة أنالينا بيربوك.
وأشارت في بيان، الى أن هذا الفوز يأتي نتيجة للجهود التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لافتة الى أن هذا الفوز سيعزز من دور لبنان في الأمم المتحدة ومن مشاركته الفعّالة في العمل المتعدد الأطراف.
وقالت: "كما يدلّ هذا الفوز على ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبالدور الذي يضطلع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة".
أخبار لبنان
لبنان
المجلس الاقتصادي والإجتماعي
الأمم المتحدة
التالي
شقير يبحث مع سفير كوبا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
جعجع: التجربة مع قانون الإنتخاب الحالي ممتازة ومن الضروري إدخال التعديلات المطلوبة عليه لتبيان حسناته كلها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-12
وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية
أخبار لبنان
2025-05-12
وزير الإقتصاد إلى بغداد مع وفد لترؤس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية
0
أخبار لبنان
2025-04-25
عون زار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي...
أخبار لبنان
2025-04-25
عون زار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي...
0
آخر الأخبار
2025-04-25
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقاء ممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني
آخر الأخبار
2025-04-25
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقاء ممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني
0
آخر الأخبار
2025-04-25
الرئيس عون من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: أحتاج الى رأيكم ومشورتكم وخبراتكم وعلمكم ودراساتكم وهذا ما حققه المجلس برئاسة شارل عربيد وكل الأعضاء
آخر الأخبار
2025-04-25
الرئيس عون من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: أحتاج الى رأيكم ومشورتكم وخبراتكم وعلمكم ودراساتكم وهذا ما حققه المجلس برئاسة شارل عربيد وكل الأعضاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:51
الأمن العام أصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير
أمن وقضاء
09:51
الأمن العام أصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير
0
أخبار لبنان
09:48
الرئيس عون مهنّئًا بعيد الأضحى: علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
09:48
الرئيس عون مهنّئًا بعيد الأضحى: علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا
0
أخبار لبنان
09:42
نقابة المعلمين لجابر: لصرف منحة الـ٦٥٠ مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين
أخبار لبنان
09:42
نقابة المعلمين لجابر: لصرف منحة الـ٦٥٠ مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين
0
أخبار لبنان
09:42
النائب جنبلاط لمسؤولي التقدمي: للانكباب على الشأن الإنمائي لتحقيق التنمية المطلوبة
أخبار لبنان
09:42
النائب جنبلاط لمسؤولي التقدمي: للانكباب على الشأن الإنمائي لتحقيق التنمية المطلوبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:43
الرئيس عون ترأّس اجتماعا وزاريا خُصّص للبحث في موضوع التحول الرقمي
أخبار لبنان
07:43
الرئيس عون ترأّس اجتماعا وزاريا خُصّص للبحث في موضوع التحول الرقمي
0
فنّ
06:33
تامر حسني يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة: "حلال فيك"
فنّ
06:33
تامر حسني يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة: "حلال فيك"
0
أخبار لبنان
2025-06-04
السفارة الأميركية تقفل أبوابها يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى
أخبار لبنان
2025-06-04
السفارة الأميركية تقفل أبوابها يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى
0
فنّ
03:16
نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: "كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس"
فنّ
03:16
نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: "كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:00
تفاصيل تعيين القائد الجديد لليونيفيل والطروحات الإيطالية لتعديل صلاحياتها...
تقارير نشرة الاخبار
07:00
تفاصيل تعيين القائد الجديد لليونيفيل والطروحات الإيطالية لتعديل صلاحياتها...
0
اقتصاد
04:41
سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
اقتصاد
04:41
سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
0
اقتصاد
03:26
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
اقتصاد
03:26
في السراي الحكومي... اجتماع موسع مع صندوق النقد الدولي
0
أخبار دولية
00:52
وسائل إعلام: ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدًا منها إيران وليبيا والسودان واليمن
أخبار دولية
00:52
وسائل إعلام: ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدًا منها إيران وليبيا والسودان واليمن
0
أخبار دولية
16:35
فيتو أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
16:35
فيتو أميركي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
2
منوعات
15:40
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
منوعات
15:40
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
3
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
4
حال الطقس
04:12
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:12
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
7
أمن وقضاء
03:43
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)
أمن وقضاء
03:43
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)
8
اقتصاد
04:36
"قطاع اللحوم يواجه تحديات كبيرة"... ماجد عيد: تراجع حاد في الإقبال على الأضاحي!
اقتصاد
04:36
"قطاع اللحوم يواجه تحديات كبيرة"... ماجد عيد: تراجع حاد في الإقبال على الأضاحي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More