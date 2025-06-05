فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك عن الفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨، وذلك بعد أن تم إنتخاب لبنان أيضاً كأحد نواب رئيسة الجمعية العامة للدورة ٨٠ السيدة أنالينا بيربوك.



وأشارت في بيان، الى أن هذا الفوز يأتي نتيجة للجهود التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لافتة الى أن هذا الفوز سيعزز من دور لبنان في الأمم المتحدة ومن مشاركته الفعّالة في العمل المتعدد الأطراف.



وقالت: "كما يدلّ هذا الفوز على ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبالدور الذي يضطلع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة".