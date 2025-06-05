شقير يبحث مع سفير كوبا في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع سفير كوبا لدى لبنان خورخي ليون كروز، في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.وأكد شقير اهتمام القطاع الخاص بتعزيز التعاون مع نظيره الكوبي ولاسيما اتخاذ كل الخطوات اللازمة لزيادة التبادل التجاري البيني وتسهيل إدخال المنتجات الصناعية اللبنانية إلى الأسواق الكوبية لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات عالمية.من جهته، شكر السفير الكوبي شقير على إهتمامه بتمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وكوبا، مؤكداً اهتمام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.وسَلَّمَ السفير الكوبي شقير دعوة لزيارة كوبا على رأس وفد إقتصادي خلال تنظيم معرض هافانا الدولي الذي سيقام بين 24 و29 تشرين الثاني المقبل.من جهته، شكر شقير السفير على دعوته، مؤكداً أهمية حصول هذه الزيارة، كونها تمثل فرصة للتواصل بشكل مباشر بين رجال الأعمال في البلدين واستكشاف الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.