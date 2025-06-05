الرئيس عون ترأّس اجتماعا وزاريا خُصّص للبحث في موضوع التحول الرقمي

ترأّس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا وزاريا حضره وزير المهجّرين، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي، خُصّص للبحث في موضوع التحوّل الرقمي.



وقد تمّ الاتفاق على السير في تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية المحدّدة، من شأنها تعزيز روح العمل المشترك بين الوزارتين، بما يخدم المصلحة العامة.