بري بحث ولاثارو في الوضع جنوبا واستقبل وزير الاتصالات وديفيد هيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية السابق للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، حيث كانت جولة أفق على تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.



واستقبل بري قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو حيث تناول اللقاء عرض لآخر المستجدات الميدانية في الجنوب ولاسيما في منطقة عمل "اليونيفل".



والتقى رئيس المجلس وزير الإتصالات شارل الحاج، حيث تم عرض للأوضاع العامة وشؤونا متصلة بقطاع الإتصالات.