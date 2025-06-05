جبور للـLBCI: البعض أراد وضعنا في المعارضة... وهذا قاله عن الضريبة على المحروقات

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور أن قرار وضع ضريبة جديدة على المحروقات في لبنان لا يجوز أن يتمّ تمريره "سرقة" في مجلس الوزراء.



وأشار الى أنه لا يمكن تحميل العسكريين ذنب غلاء المعيشة على جميع اللبنانيين.

وقال جبور في حديث للـLBCI: "البعض أراد وضعنا في المعارضة ظنا منه بأنه اذا وضعنا "على الرف" يستطيع الإنتهاء منا سريعا وظنا منه بأن اخراجنا من السلطة يجعلنا نذهب الى عزلة".

ولفت الى أن الانتخابات البلدية لا تحدد الأحجام، مشيرا الى أن "التيار الوطني الحر لا يزال رقما صعبا ويمثل الشريحة الأوسع في الكثير من المناطق ومن راهن على ضعفه باء بالفشل".