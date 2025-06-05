الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رازي الحاج: سنطعن برفع الرسوم على المحروقات
أخبار لبنان
2025-06-05 | 09:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رازي الحاج: سنطعن برفع الرسوم على المحروقات
أكد النائب رازي الحاج أن الخطوة التي قامت بها الحكومة بشأن الرسوم على المحروقات خطوة ناقصة، معلنا أن "القوات اللبنانية" ستطعن امام مجلس شورى الدولة بالمرسوم، لافتا الى أن "القوات" ليسوا أكثرية في الحكومة.
وفي موضوع انتخاب المغتربين، قال الحاج في حديث للـLBCI: "نحن مع الخيار الاساسي أي انتخاب النواب الـ128 وأدعو المغتربين لتشكيل قوة ضغط للسماح لهم بانتخاب نوابهم وفكرة الـ6 نواب تحتاج لمزيد من البحث".
وأضاف:" أهنئ وزير الطاقة لانه منذ ان استلم الوزارة لم تترتب اي أعباء مالية على الدولة ونأمل باصلاحات متقدمة أكثر".
أخبار لبنان
الحاج:
سنطعن
الرسوم
المحروقات
التالي
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
سلام: لا أمن او أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:25
النائب رازي الحاج للـLBCI: الخطوة التي قامت بها الحكومة بشأن الرسوم على المحروقات خطوة ناقصة وسنطعن امام مجلس شورى الدولة ونحن لسنا أكثرية في الحكومة
آخر الأخبار
09:25
النائب رازي الحاج للـLBCI: الخطوة التي قامت بها الحكومة بشأن الرسوم على المحروقات خطوة ناقصة وسنطعن امام مجلس شورى الدولة ونحن لسنا أكثرية في الحكومة
0
صحف اليوم
2025-05-05
رازي الحاج لـ"الشرق الأوسط": على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق القرض الحسن
صحف اليوم
2025-05-05
رازي الحاج لـ"الشرق الأوسط": على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق القرض الحسن
0
أخبار لبنان
13:20
هذا ما أوضحه وزير الطاقة حول قرار تعديل الرسوم الجمركية على المحروقات
أخبار لبنان
13:20
هذا ما أوضحه وزير الطاقة حول قرار تعديل الرسوم الجمركية على المحروقات
0
أخبار لبنان
2025-06-04
اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري ناقش الرسوم على أسعار المحروقات
أخبار لبنان
2025-06-04
اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري ناقش الرسوم على أسعار المحروقات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
0
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
0
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
0
خبر عاجل
2025-06-01
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
خبر عاجل
2025-06-01
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
0
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025
0
أخبار لبنان
12:24
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
أخبار لبنان
12:24
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
2
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
3
فنّ
10:04
طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"
فنّ
10:04
طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"
4
منوعات
15:40
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
منوعات
15:40
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
5
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
6
حال الطقس
04:12
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:12
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
8
أمن وقضاء
03:43
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)
أمن وقضاء
03:43
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More