رازي الحاج: سنطعن برفع الرسوم على المحروقات

أكد النائب رازي الحاج أن الخطوة التي قامت بها الحكومة بشأن الرسوم على المحروقات خطوة ناقصة، معلنا أن "القوات اللبنانية" ستطعن امام مجلس شورى الدولة بالمرسوم، لافتا الى أن "القوات" ليسوا أكثرية في الحكومة.



وفي موضوع انتخاب المغتربين، قال الحاج في حديث للـLBCI: "نحن مع الخيار الاساسي أي انتخاب النواب الـ128 وأدعو المغتربين لتشكيل قوة ضغط للسماح لهم بانتخاب نوابهم وفكرة الـ6 نواب تحتاج لمزيد من البحث".



وأضاف:" أهنئ وزير الطاقة لانه منذ ان استلم الوزارة لم تترتب اي أعباء مالية على الدولة ونأمل باصلاحات متقدمة أكثر".



