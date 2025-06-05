نقابة المعلمين لجابر: لصرف منحة الـ٦٥٠ مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين

طالبت نقابة المعلمين من وزير المالية ياسين جابر، بصرف منحة الـ٦٥٠ مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين.



وقالت إنّه لا يجوز إقرار القوانين ثمّ التريّث في تطبيقها.



وأضافت: "قد صدر قانون نافذ بتحويل المبلغ، لتغذية صندوق التقاعد".



ولفتت إلى وجود أكثر من خمسة آلاف أستاذ في انتظار تحسين روابتهم، من دون وجود ما يبرّر أن يتقاضوا ٢٠ و ٣٠ دولارًا نهاية هذا الشهر بفعل التأخير في تحويل المبلغ إلى الصندوق.