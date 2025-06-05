النائب جنبلاط لمسؤولي التقدمي: للانكباب على الشأن الإنمائي لتحقيق التنمية المطلوبة

ترأس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، اجتماعات مجلس القيادة، والمفوضين، والمؤسّسات الرافدة، ووكلاء الداخلية في الحزب، حيث تمّت مناقشة مختلف الملفات التنفيذية والشؤون المناطقية، وأعطى توجيهاته بشأنها.



وخلال هذه الاجتماعات، دعا جنبلاط المسؤولين الحزبيين إلى "ضرورة المبادرة ما بعد محطة الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك من خلال دعم المجالس البلدية والتعاون معها، والانكباب على الشأن الإنمائي لتحقيق التنمية المطلوبة ضمن ما هو متاح من فرص وإمكانات".



كما شدّد جنبلاط على أهمية اعتماد نهج الانفتاح والإيجابية مع كل شرائح المجتمع، ولا سيّما الشبابية منها، والوقوف عند هواجسها وتطلعاتها عبر الحوار والتفاعل لتكريس نهج الشراكة المنتجة.



وإذ أكّد أهمية الدور المناط بالحزب في المجتمع والوطن، لفت جنبلاط إلى" ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمؤسّسات الحزبية لتحقيق التكامل المطلوب".



ودعا إلى إقامة ورشة بين الأطر القيادية لوضع برنامج متكامل للمرحلة المقبلة يطال مختلف التطلعات المستقبلية.