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الرئيس عون مهنّئًا بعيد الأضحى: علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
2025-06-05 | 09:48
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الرئيس عون مهنّئًا بعيد الأضحى: علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا
هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون، اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بحلول عيد الأضحى المبارك، واصفًا إيّاه بـ"العيد الذي يجسّد أسمى معاني التضحية والفداء والإخلاص".
وقال: "إنّ معاني هذا العيد تشكّل درسًا يدعونا جميعًا، مسلمين ومسيحيين، إلى التحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب، لبنان".
وأضاف: "لا سيّما أنّ العيد يأتي هذا العام وبلدنا يواجه تحديات جسيمة تتطلّب منّا جميعًا الوقوف صفًّا واحدًا، متسلّحين بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للنهوض بلبنان نحو غدٍ أفضل".
ولفت إلى تضحية "إبراهيم الخليل، علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا".
ودعا إلى التمسك بقيم التسامح والتآخي والتضامن، التي طالما ميّزت المجتمع اللبنانيّ.
وأكّد أنّ لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة أبنائه وتكاتفهم لبناء مستقبل يليق بتاريخه العريق وحضارته الأصيلة.
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