الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ

وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.

كذاك، بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لليونيفيل، وتفعيل عمل الإدارات.



واتفقا على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.