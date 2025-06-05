"الوفاء للمقاومة": لوضع دراسة مفصلة في شأن الزيادات المطلوبة للعسكريين والعاملين في الإدارات والقطاع العام

أكّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" إعتزازها بالمنهجية الثورية الإنسانية الرائدة وبحجم التحول الذي أحدثه في "ساحة صراع المظلومين ضد المستبدين".



وشدّد الكتلة على وجوب اعتماد مقاربات ايجابية مسؤولة، إزاء القضايا والمسائل الخلافية، التي لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج، لفرض إرادة بعض الداخل على الآخرين.



كما شدّدت على وجوب اعتماد خطاب التفاهم في شأن مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وإخراجه من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان.



وأبدت الكتلة انفتاحها وتعاونها مع رؤساء السلطات الدستورية في البلاد ومع القوى السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار، وذلك لمعالجة كل مكامن الخلل ونقاط الضعف التي تحول دون أن يترجم لبنان تطلعاته نحو حفظ سيادته ورفض الوصايات عليه وممارسة حقّه الطبيعي في اتخاذ المواقف الوطنية المنسجمة مع قيم مكوناته الإنسانية والأخلاقية ومبادئه الدستورية.



ونددت الكتلة بالزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا على أسعار المحروقات، لا سيما مادة المازوت.



ورأت أنّ ذلك سيرتب أعباء ثقيلة لا طاقة للمواطنين ولا لقطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية على تحملها.



ودعت الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار.



وطالبتها بوضع دراسة مفصلة في شأن الزيادات المطلوبة للعسكريين وكل العاملين في الإدارات والقطاع العام لإنصافهم جميعًا بطريقة عادلة ومتوازنة.