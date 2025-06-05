الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
أخبار لبنان
2025-06-05 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
2
min
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، وجود تحسن ملموس في الخدمات الطبية، مشدّدًا على عدم إمكان لبنان النهوض خارج العمق العربيّ.
وقال: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ، فأقرينا قانون رفع السرية المصرفية".
وأشار إلى أنّ أولوية الحكومة هي استعادة الثقة بالقضاء لذلك أُقرّ مشروع قانون سرية القضاء وهدفه حماية القضاء من أي تدخلات، فوُضعت خطة لمعالجة الموقوفين في السجون.
وأوضح أنّ الحكومة تمنح أولوية لمسألة إعادة الإعمار، لذلك أُمّن قرضٌ بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الاعمار.
كما أوضح العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتسغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات.
وشدّد سلام على أنّ النمو الحقيقيّ يجب أن يشمل المناطق كلها، لذلك زار الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم.
وقال: "إجراءاتنا ليست موجّهة ضد المصارف ونعمل على إعادة الثقة بها ومفاوضتنا مع صندوق النقد تتقدم فهو أداة لخدمة لمصلحة الناس".
وأضاف: "حكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة المالية وهي أساس، لتحقيق العدالة وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع".
وأعلن أنّ المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم والصندوق ليس عدوًا ولا منقذًا بل أداة يجب استخدامها بعقلية.
ولفت إلى اعتماد الحكومة آلية جديدة للتوظيف، تقوم على أساس الجدارة والتنافسية بهدف تحسين الاداء ورفع مستوى الخدمات.
وأكّد أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
سلام:
العمل
مشاريع
الـ350
مليون
لتشغيل
قطاعات
التعليم
والصحة
وغيرها
التالي
خشية من محاولة الحزب الإستفادة من عامل الوقت بانتظار مفاوضات الملف النووي (الأنباء الإلكترونية)
لقاء سلام و"الوفاء للمقاومة" أطلق مسارًا جديدًا في العلاقة بين الجانبين (اللواء)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:14
سلام: هناك تحسن ملموس في الخدمات الطبية والحكومة تمنح اولوية لمسألة إعادة الإعمار لذلك أمّنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار ونعمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات
آخر الأخبار
12:14
سلام: هناك تحسن ملموس في الخدمات الطبية والحكومة تمنح اولوية لمسألة إعادة الإعمار لذلك أمّنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار ونعمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات
0
آخر الأخبار
12:12
سلام: نعمل على تطوير قطاع الاتصالات واصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
12:12
سلام: نعمل على تطوير قطاع الاتصالات واصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة
0
أخبار دولية
2025-06-03
مشروع قرار يطالب بوقف فوريّ وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-06-03
مشروع قرار يطالب بوقف فوريّ وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
0
آخر الأخبار
2025-05-12
ترامب: نحافظ على سلامة السعودية والإمارات وقطر وغيرها من الدول
آخر الأخبار
2025-05-12
ترامب: نحافظ على سلامة السعودية والإمارات وقطر وغيرها من الدول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
0
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-30
روسيا لمجلس الأمن: وقف إطلاق النار ليس كافيًا لإنهاء الحرب
أخبار دولية
2025-05-30
روسيا لمجلس الأمن: وقف إطلاق النار ليس كافيًا لإنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن
0
أخبار لبنان
13:22
وزارة الزراعة: ضبط مخالفة حرجية في جرد حربتا - بعلبك ومصادرة كمية من حطب اللزاب
أخبار لبنان
13:22
وزارة الزراعة: ضبط مخالفة حرجية في جرد حربتا - بعلبك ومصادرة كمية من حطب اللزاب
0
أخبار لبنان
2025-05-02
الجيش: للتجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية
أخبار لبنان
2025-05-02
الجيش: للتجاوب مع التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!
0
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صيف لبنان يبدأ من المطار: أكثر من ١٧ ألف راكب في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:27
محاولات لنتنياهو للتوصل إلى تفاهمات للتراجع عن قرار تقديم اقتراح حل الكنيست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
لبنان يكافح التهريب وحصيلة مباحثات صندوق النقد في بيروت: "حاجة لقروض ميسرة للغاية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إعادة الاعمار أولوية تتقدم على ما عداها بالنسبة إلى حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-6-2025
0
أخبار لبنان
12:24
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
أخبار لبنان
12:24
الرئيس سلام: العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتشغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:41
افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية
2
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
فنّ
16:40
وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"
3
فنّ
10:04
طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"
فنّ
10:04
طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"
4
منوعات
15:40
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
منوعات
15:40
للمرة الأولى منذ عام 2022... ميغان ماركل تكشف ملامح وجه ابنتها "ليليبيت" في صورة مؤثرة
5
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
أمن وقضاء
06:10
توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش
6
حال الطقس
04:12
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:12
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
أخبار دولية
23:56
جيمس ريش: أمام لبنان معركة صعبة ليخرج من حفرته لكن شعبه مرن
8
أمن وقضاء
03:43
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)
أمن وقضاء
03:43
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More