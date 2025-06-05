البستاني: على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة

لماذا على اللبنانيين ان يحتفلوا بعيد الأضحى والنفايات تزيّن طرقات مدنهم وبلداتهم وقراهم .
على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة.
- اولاً لرفع هذه النفايات والتخفيف من التلوّث الذي يعاني منه المواطنون من عدة مصادر
- ثانياً لإعلام اللبنانيين عن السيب المغاجىء لهذه الأزمة…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) June 5, 2025
لماذا على اللبنانيين ان يحتفلوا بعيد الأضحى والنفايات تزيّن طرقات مدنهم وبلداتهم وقراهم .
على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة.
- اولاً لرفع هذه النفايات والتخفيف من التلوّث الذي يعاني منه المواطنون من عدة مصادر
- ثانياً لإعلام اللبنانيين عن السيب المغاجىء لهذه الأزمة…