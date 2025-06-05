البستاني: على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة

لماذا على اللبنانيين ان يحتفلوا بعيد الأضحى والنفايات تزيّن طرقات مدنهم وبلداتهم وقراهم . على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة.

- اولاً لرفع هذه النفايات والتخفيف من التلوّث الذي يعاني منه المواطنون من عدة مصادر

- ثانياً لإعلام اللبنانيين عن السيب المغاجىء لهذه الأزمة… — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) June 5, 2025

اعتبر النائب فريد البستاني أن على الحكومة والوزارات المعنية التصرّف بسرعة، اولاً لرفع هذه النفايات والتخفيف من التلوّث الذي يعاني منه المواطنون من عدة مصادر، وثانياً لإعلام اللبنانيين عن السيب المغاجىء لهذه الأزمة المستجدة.وسأل البستاني عبر "إكس": "لماذا على اللبنانيين أن يحتفلوا بعيد الأضحى والنفايات تزيّن طرقات مدنهم وبلداتهم وقراهم؟".وأضاف: "كيف ندعو المغتربين والسياح لتمضية فصل الصيف في لبنان ونحن لا نستطيع رفع النفايات، فبدل ان نكون منكبّين على العمل لإنقاذ لبنان، أصبحنا مشغولين بموضوع النفايات".