رئيس بلدية بيروت: باشَرَت شركة رامكو بجمع النفايات وإزالتها بعد أزمة التكدّس

عقد رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان، اجتماعًا طارئًا مع المعنيين في شركة رامكو ومدير عمليات فوج الحرس البلدي، بعد أزمة تكدّس النفايات في العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين.



وقام على أثره بجولة ميدانية في شوارع العاصمة وتحديدًا في المناطق التي شهدت تكدسًا للنفايات، فباشَرَت شركة رامكو بجمعها وإزالتها فورًا.



وقال: "بعد أن ضغطت عليها للقيام بذلك واستعمال ما لديهم من إمكانات تفاديًا لأزمة كبيرة في العاصمة".



وأضاف: "كما طلبتُ من المعنيين وضع خطة عاجلة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار تكدس النفايات في أي شارع من شوارع العاصمة، نظرًا لخطورة هذا الأمر على الصحة العامة، ولما له من أثر سلبي على المظهر الحضاري للعاصمة وشوارعها".