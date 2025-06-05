هذا ما أوضحه وزير الطاقة حول قرار تعديل الرسوم الجمركية على المحروقات

أصدر وزير الطاقة جو الصدي بيانا حول قرار تعديل الرسوم الجمركية على المحروقات.



ولفت في البيان، الى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الأخيرة التي إنعقدت بتاريخ 29/5/2025 بناءً على اقتراح من وزير المال قراراً قضى بتعديل الرسوم الجمركية على المحروقات.



وأشار الصدي الى أن وزارة الطاقة، وبناءً على طلبهم، زودت رئيس الحكومة ووزيري المال والإقتصاد بكميات المحروقات المستوردة وجدول تركيب الأسعار المعتمد من قبل الوزارة، لافتا الى أن إلا أنّ هذا القرار المهم عُرض على طاولة مجلس الوزراء في خلال غيابه خارج البلاد، ولم يُتح له مناقشة التعديلات على الرسوم الجمركية التي تمّ تثبيتها بعد الجلسة.



كما أشار إلى أنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، طُلِب من وزيرة البيئة التوقيع على جدول تركيب الأسعار كونها وزيرة طاقة رديفة.



وأكد في هذا السياق، دعمه الكامل لمبدأ تمويل القوى العسكرية وسائر العاملين في القطاع العام بطرق مستدامة، من خلال: الحد من التهرّب الجمركي، وتفعيل جباية الضرائب، وتحصيل رسوم بدل إشغال الأملاك البحرية ووضع الإصلاحات المالية موضع التنفيذ قبل اللجوء الى فرض رسوم وضرائب إضافية.



كما أكد التزامه بمبدأ التضامن الوزاري، على الحكومة الإسراع بوضع رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على معالجات متكاملة ومستدامة وعادلة، وبعيدة عن أي خطوات مجتزأة.