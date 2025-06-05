وزارة الزراعة: ضبط مخالفة حرجية في جرد حربتا - بعلبك ومصادرة كمية من حطب اللزاب

نفذت وزارة الزراعة - مركز أحراج شعت، عملية ضبط لمخالفة حرجية في منطقة الجرد التابعة لبلدة حربتا – قضاء بعلبك، في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الحرجية والحدّ من التعديات على الغابات، بمؤازرة من الأجهزة الأمنية المختصة.



وأسفرت العملية عن مصادرة كمية من حطب شجر اللزاب، وهو من الأنواع الحرجية النادرة والمحمية قانونًا في لبنان.



كما جرى تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المرعية الإجراء.



وجددت الوزارة تأكيدها "الالتزام الكامل بمكافحة التعديات على الغابات، وتعزيز آليات الرقابة والحماية في مختلف المناطق، بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظًا على البيئة والتنوع البيولوجيّ.



ودعت "المواطنين والمجتمع المحليّ إلى الإبلاغ عن أي أعمال قطع أو نقل أو اتجار غير قانوني بالموارد الحرجية.



وأكّدت أنّ "صون الغابات مسؤولية وطنية تتطلب تكافل الجهود الرسمية والشعبية على حد سواء".