الجيش الإسرائيليّ: نستعد في المستقبل القريب لاستهداف عدد من البنى التحتية في الضاحية الجنوبية

أكّد الجيش الإسرائيليّ أنّه يستعد في المستقبل القريب لاستهداف عدد من البنى التحتية، لإنتاج الطائرات المسيّرة (الدرونز)، "والتي أُنشئت في قلب منطقة مأهولة بالمدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وفق ما زعم.



وقال: "على الرغم من التفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، فقد رصد الجيش الإسرائيليّ أنّ الوحدة الجوية التابعة لتنظيم حزب الله (الوحدة 127) تعمل على تصنيع آلاف الطائرات المسيّرة، بتوجيه وتمويل من جهات إيرانية".



وأضاف: "بعد أن استخدم "حزب الله" الطائرات المسيّرة بشكل واسع كعنصر أساسيّ في هجماته ضد إسرائيل، يعمل التنظيم على تعزيز صناعة المسيّرات تحضيرًا للحرب المقبلة مع إسرائيل".



واعتبر أنّ هذه الأنشطة خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، "كما أنّ حزب الله يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات ويقوّض تنفيذ هذه التفاهمات".



وشدّد الجيش على أنّه سيعمل على إزالة "أي تهديد يطال إسرائيل ومواطنيها، وسيمنع أي محاولة لإعادة بناء قدرات تنظيم حزب الله".