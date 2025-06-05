التطورات في لبنان والمنطقة بين جنبلاط وهيل

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الأميركي السابق ديفيد هيل، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.