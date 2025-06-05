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معلومات الـLBCI: وحدة عسكرية توجّهت إلى الضاحية وكشفت على مبنى من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح

أفادت معلومات للـLBCI بأنّ الجيش اللبنانيّ وفور اعلان اسرائيل الانذار، أبلغ واشنطن بأنه سيتحرك فورًا للكشف على المباني المحددة بالإنذار في الضاحية الجنوبية في محاولة لوقف الاعتداء.



كما أفادت المعلومات بأنّ واشنطن أبلغت إسرائيل بذلك لكنها اصرت على توجيه الضربة.



وقالت المعلومات: "على الرغم من ذلك، توجهت وحدة عسكرية إلى الضاحية وعلى الرغم من الضربات التحذيرية كشفت على مبنى على الاقل من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح".

أفادت معلومات للـLBCI بأنّ الجيش اللبنانيّ وفور اعلان اسرائيل الانذار، أبلغ واشنطن بأنه سيتحرك فورًا للكشف على المباني المحددة بالإنذار في الضاحية الجنوبية في محاولة لوقف الاعتداء.



كما أفادت المعلومات بأنّ واشنطن أبلغت إسرائيل بذلك لكنها اصرت على توجيه الضربة.



وقالت المعلومات: "على الرغم من ذلك، توجهت وحدة عسكرية إلى الضاحية وعلى الرغم من الضربات التحذيرية كشفت على مبنى على الاقل من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح".