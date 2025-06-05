مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: الغارات التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية أثارت حالة من الذعر والخوف

أكّد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أنّ الغارات التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف المتجددين عشية عيد الأضحى.



ودعا مرة أخرى الى وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض بشكل أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.



وقال إنّ الآليات القائمة والأدوات الدبلوماسية متاحة لجميع الأطراف لتسوية أي نزاعات أو تهديدات ولتجنب أي تصعيد غير ضروري وخطير.