الرئيس عون يدين الاعتداء الإسرائيليّ: هو ما لن يرضخ له لبنان أبدًا

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون العدوان الاسرائيليّ على محيط العاصمة بيروت.



وقال: "رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولًا، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدًا".