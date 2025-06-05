المفتي قبلان: لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ليلة عيد الأضحى إبادة علنية للسيادة الوطنية، ودوس صارخ على كرامة الدولة وشعبها وكيانها الشامل، ولعنة صهيونية أميركية تطال مركز القرار اللبناني وتنال من شرف البلد كله".



وقال في بيان: "الجواب بالتضامن الوطني وتأكيد خيار المقاومة ومشروعها السيادي".



وأضاف: "لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني، ولوزارة الخارجية اللبنانية الغارقة بالنزعة الحزبية المقيتة أقول: إسرائيل طغيان أبدي، والصداقة بعرف أميركا عبارة عن خضوع بلا شروط، وخيارنا سيادة لبنان".