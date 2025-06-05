الرئيس بري: الاعتداءات لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها بل كل لبنان واللبنانيين

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ موقفه متطابق ومتبنٍ لموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية، والعدوانية الإسرائيلية، تعليقًا على العدوان الإسرائيليّ، الذي استهدف بيروت وعين قانا.



وشدّد بري على أنّ الاعتداءات لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى.



وقال: "قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعًا عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا".