أبو الغيط يدين الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية: خرق وقف إطلاق النار يهدد بإشعال الموقف

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شنّ القوات الإسرائيلية غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.



وحذّر من أنّ الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني الماضي يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.



ونقل المتحدث الرسميّ باسم الأمين العام عن أبو الغيط جمال رشدي، قوله إنّ مساعي القوات الإسرائيلية لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة، وإنّ إسرائيل تفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.



ودعا أبو الغيط الوسيطين الأميركيّ والفرنسيّ لممارسة ضغوط على الطرف الإسرائيليّ، لحماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.



وشدد على ضرورة تنفيذ القرار الأمميّ ١٧٠١ بشكل شامل ودقيق، وعلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بكافة بنوده، بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الاسرائيليّ من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.