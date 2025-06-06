رجي كثف اتصالاته بالدول المعنية مسجلًا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية

عايد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، في مناسبة حلول عيد الأضحى.

وكتب على صفحته على "X": "أتمنّى أن يكون ما يرمز إليه العيد من تضحية وفداء حافزًا دائمًا كي نضحي في سبيل لبنان، على رغم الآلام والمعاناة”.

وتمنّى أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود الحكمة والإيمان بالدولة، “لحماية الوطن من العواصف".

وكان رجي كثف منذ ليل أمس اتصالاته بالدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب.

وأعاد التذكير بضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ واحترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.