شيخ العقل في خطبة الأضحى: اتُّخذ قرار قيام الدولة والمطلوب التفاهم والحوار وحلّ المشاكل بروح تصالحية وإرادة وطنية

أمّ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى المصلّين صبيحة عيد الأضحى المبارك في مقام المرحوم الشيخ أبو حسين شبلي أبي المنى في بلدة شانيه، بمشاركة شخصيات روحية وقضاة من المذهب الدرزي وأعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي المجلس ومشيخة العقل.وبعد تأدية الصلاة، ألقى سماحة شيخ العقل خطبة العيد، جاء فيها: "على مستوى الأوضاع الراهنة، فللعيد معنىً إضافيٌّ يدعونا إلى التعامل مع الأمور بمنطق الحكمة والشجاعة، بالإقدام هنا والتضحيةِ هناك، وبالوعي الفردي والجماعي في مواجهة التحديات وأداء مهمة الإصلاح والإنقاذ، وقد لمسنا ذلك في مسيرة العهد الجديد وحركة الحكومة الواعدة، وإن كان المطلوبُ أكثرَ بكثير لإعادة البناءِ نتيجةَ التراكمات والفوضى التي تحكّمت بالبلاد على مدى عقود. لقد أثبتَتِ الخطواتُ الأولى للدولة بأنَّ الأمورَ تسيرُ في الاتّجاه الصحيح، ممَّا أنعشَ الأملَ والثقةَ لدى اللبنانيين بدولتهم، ولدى أشقّائهم العربِ والمجتمع الدولي بلبنان، وكأنَّه عائدٌ في القريب العاجل إلى معناه الحضاري ودوره الرسالي وحضوره المؤثّر وواقعه النوعي، إذا ما تشاركَ الجميعُ في فَهم هذا المعنى ولعِبِ هذا الدور وتأكيدِ هذا الحضور وصُنعِ هذا الواقع. إنها الشراكةُ الروحيةُ الوطنية التي نادينا وننادي بها، والتي لا نرى غيرَها مِظلَّةً للإصلاح والإنقاذ، شراكةٌ حقيقية تجمعُ العائلاتِ الروحيةَ والقوى الوطنية وأركانَ الدولة تحت سقفِ الوطن الواحدِ الموحَّد، وكم نحن بحاجةٍ إلى هذا الغطاءِ المعنويّ لنصون مهمةَ الإصلاح من الفساد ولنُنقذَ الوطنَ من الضَّياع، خاصةً وأننا نعيشُ ظروفَ التغيير الحتميِّ في المنطقة، حيث التدميرُ والتهجيرُ في مكان، وأهلُ غزَّةََ يدفعون الثمنَ الأكبر، وحيثُ انطلاقةُ عملياتِ البناء والاستثمار في مكانٍ آخر، وأبناءُ سوريا يستعيدون الحياةَ بقرارٍ دوليٍّ موازٍ، وحيثُ لبنانَ يستعدُّ للانطلاق بحذرٍ وبطء، ولكن بإرادةٍ وحزم، على أمل ألَّا يتأخَّر فيفوتُه القطار، وهذا هو التّحدّي".واستطرد: "كم نحن بحاجةٍ في زمن الأضحى المبارك إلى إعلاء صوت الحكمة والإيجابية على أصوات النشاز والعنتريات الفارغة والإساءاتِ المتعمَّدة والإطلالات الإعلامية الاستعراضية، لأن مسيرة العهد وخطابَ الدولة ومقتضياتِ المرحلة تفرضُ على الجميع أن يتحلَّوا بروح المسؤولية وتوجبُ على المتطرِّفين إسكاتَ أبواق المناكفة والسلبية في داخلهم. لقد تحقّقت جملةُ إنجازاتٍ تبشِّرُ بالخير، وعولجت جملةُ قضايا ولا بدَّ من استكمال المعالجات، واتُّخذ قرارُ قيام الدولة وبسطِ سلطتها في كلِّ مكان، والمطلوبُ هو التفاهمُ والحوار، ولكن معَ الإصرار على القرار، والتأكيد على حل المشاكل العالقة بروح إيجابية تصالحية، لا تصادميّة، وبإرادة وطنية قويَّة. نريدُ السلام، ولا شيء غيرَ السلام، لكننا نأبى الإذلالَ وطمسَ الهوية الذاتيةِ والوطنية.نُقرُّ بأنّنا نعيشُ عصرَ التغيير والانفتاح، لكنَّنا نرفضُ المساومة على حق الفلسطينيين وعلى حقوق الشعوب المستضعَفة، واستمرارَ حرب الإبادة والتدمير والتهجير وانتهاكِ حرمة المقدَّسات".وأردف: "نؤيِّدُ انتصارَ الثورة في سوريا على نظام القهر والاستبداد، وقيامَ إدارة جديدة تستمدُّ قيمَها من قيم ديننا الإسلاميِّ الحنيف، لكنَنا نحذِّرُ من التكفير والتطرُّف والتعصُّب الأعمى ومن إهمال حقوقِ الطوائفِ والمناطق.نعترفُ بالواقع الجديد الذي أسفرت عنه حربٌ عدوانيةٌ همجيةٌ مدمِّرة على جنوب لبنان، لكنّنا نَدينُ استمرارَ احتلالِ أراضٍِ في جنوب لبنانَ ومواصلة الأعمال العدوانية بعد حصول اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو دولَ القرار إلى وضعِ حدٍّ لمحاولات زعزعة الاستقرار والتشويش على نجاح العهد وعلى قرارِ إعادةِ بناء الدولة ومؤسساتها".وختم "إنه الوقتُ الأنسبُ للتضامن ولتعزيز روح الشراكة بين اللبنانيين، ولتشجيع الشباب والمغتربين على الانخراط في مهمة البناء، وقد أطلَّت بشائرُ العودةِ العربيةِ إلى لبنان، ويجبُ أن تُستكمَلَ بتشجيع الاستثمار وإطلاق عجلة المشاريع الاقتصادية التي تُحصِّنُ الأمنَ الاجتماعيَّ والغذائيَّ للّبنانيين، وتعود بالنفعِ على لبنانَ وأشقَّائه العرب. ليكُنِ العيدُ حافزاً لرفع منسوب التفاؤلِ والأمل، بإقرانِه بإرادة التعاون والعمل. أضحى مبارَك وكلُّ عيدٍ وأنتم بخير".