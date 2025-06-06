الكردي: إسرائيل لا تستهدف فئة من دون أخرى بل كل اللبنانيين والوطن بكامله

أكّد أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، انّ إسرائيل أظهرت، أمس، وجهًا من وجوه إجرامها وعدوانها على لبنان، “لتؤكد مرة أخرى انها لا تعرف عهدًا ولا ذمة وليس لها كلمة”.

وشدّد، في خطبة عيد الأضحى، على أنّ إسرائيل لا تستهدف فئة من دون أخرى بل كل اللبنانيين والوطن بكامله.

وقال: “إننا أمام كيان غاصب حاقد يريد بنا سوءا، والعلاج هو وحدة اللبنانيين مع بعضهم البعض خلف دولتهم العادلة، دولة القانون والحق ومكافحة الفساد ورفع الظلم وجلب الحقوق والدفاع عن كل الوطن، والتفاف اللبنانيين حول الجيش اللبنانيّ في هذه المرحلة أمر أساس وهام ليبقى الوطن كتلة وجسما واحدا في وجه هذه المخاطر التي تحدق به”.