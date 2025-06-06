الشيخ قبلان: لبنان دفع عن قضايا العرب والمنطقة أغلى الأثمان طيلة عقود طويلة

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للقوى السياسية في لبنان بالقول: “نحن لسنا بلحظة وطنية تاريخية فقط، بل بلحظة إقليمية معقّدة وغامضة وشديدة المخاطر، والمفروض حماية لبنان كوطن وعائلة لبنانية، ومنع اللعبة الدولية عن واقع بلدنا المأزوم، والعين في هذا المجال على محبة الكنيسة ورحمة المسجد وحرّاس المصالح الوطنية، وما يليق بأتباع هاتين الديانتين الكريمتين لإنقاذ البلد”.

وشدّد، في خطبة عيد الأضحى، على أنّ أي “خطأ في مواقف الحكومة الوطنية يضع البلد كلّه في مأزق، واعلموا أن العالم ليس جمعية خيرية، وأنّ لبنان موجود ضمن غابة دولية تعتاش على الدم والخراب والاستنزاف الاقتصاديّ والسياسيّ”.

وأكّد أنّ ما تقوم به إسرائيل “هو طغيان وحشيّ وجرائم سيادية موصوفة وسحق لقرار وقف إطلاق النار، من وراء بسمة أميركية ودعم لا محدود، وردّنا هو المزيد من التمسك بالمقاومة والالتفاف حولها، وتأكيد لخيارها الوطنيّ والسياديّ، وقيمة لبنان من قيمة الجيش والمقاومة والإصرار الوطنيّ الشامل على التضحية من أجل لبنان”.

وطالب الدولة بمواقف حازمة من الضامن الأميركيّ، “الذي لا يجيد إلا الغدر، ولا قيمة للبنان بلا قوة سيادية تكافح من أجل سيادة هذا البلد".

وقال: "لبنان دفع عن قضايا العرب والمنطقة أغلى الأثمان طيلة عقود طويلة وما زال، وما قدّمه في سجلّ قضايا العرب لم تُقدّمه دولة بالإقليم على الإطلاق، وما قدّمته المقاومة يفوق كل ما قدّمه العرب مجتمعين طيلة نصف قرن وما زالت، والمطلوب من دول المنطقة الكفّ عن شؤون لبنان الداخلية، وقصة شقيق وصديق يجب أن تصبّ في صالح العائلة الوطنية”.