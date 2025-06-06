ميشال دويهي: على الحزب التنازل لمصلحة اللبنانيين

كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على منصة "إكس": "لأن العدو شرس ولأن الموازين تغيرت يجب على الحزب التنازل لمصلحة اللبنانيين ومشروع بناء الدولة".



وقال: "‏مجدداً وبكل وضوح على الرئاستين الأولى والثالثة الإقدام بشجاعة أكثر على خطوات عملية ووضع جدولة زمنية واضحة لحصر السلاح كل السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية".



‏وأضاف دويهي: "لنقلها بصراحة أكثر لأن هناك فرصة حقيقية لإصلاح المسار قبل فوات الأوان: ان ارضاء الرئاسة الثانية والرضوخ لشروطها ان كان في تشكيل هذه الحكومة أو في التعيينات أو في منطق التباطؤ والتذاكي سينقلب حكماً على مشروع بناء الدولة السيادية والعادلة التي نناضل من اجلها".