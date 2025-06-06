ميشال دويهي: على الحزب التنازل لمصلحة اللبنانيين

لأن العدو شرس ولأن الموازين تغيرت يجب على الحزب التنازل لمصلحة اللبنانيين ومشروع بناء الدولة.
مجدداً وبكل وضوح على الرئاستين الأولى والثالثة الإقدام بشجاعة اكثر على خطوات عملية ووضع جدولة زمنية واضحة لحصر السلاح كل السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية.
ولنقلها…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) June 6, 2025
لأن العدو شرس ولأن الموازين تغيرت يجب على الحزب التنازل لمصلحة اللبنانيين ومشروع بناء الدولة.
مجدداً وبكل وضوح على الرئاستين الأولى والثالثة الإقدام بشجاعة اكثر على خطوات عملية ووضع جدولة زمنية واضحة لحصر السلاح كل السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية.
ولنقلها…