وزير الطاقة استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الطاقة والمياه جو صدي السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث زيارته الأخيرة الى واشنطن وسبل متابعة نتائجها.