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مسؤول عسكري لبناني لـ "أ.ف.ب.": إسرائيل منعت الجيش من تفتيش الموقع في ضاحية بيروت قبل قصفه

أخبار لبنان
2025-06-06 | 09:23
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مسؤول عسكري لبناني لـ &quot;أ.ف.ب.&quot;: إسرائيل منعت الجيش من تفتيش الموقع في ضاحية بيروت قبل قصفه
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مسؤول عسكري لبناني لـ "أ.ف.ب.": إسرائيل منعت الجيش من تفتيش الموقع في ضاحية بيروت قبل قصفه

كشف مسؤول عسكري لبناني ان إسرائيل حالت دون قيام الجيش بتفتيش موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قصفه ليل الخميس.
     
وقال "أرسل الإسرائيليون خلال النهار رسالة مفادها أن هناك هدفا في الضاحية الجنوبية لبيروت يستفسرون عنه (للاشتباه) بأنه قد يحتوي أسلحة".
     
وأضاف "استطلع الجيش اللبناني المكان الذي كان مشروع أبنية مدمرة، ورد الجيش عبر الميكانيزم (آلية وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه) بأن المكان لا يحتوي على شيء".
     
وفي حين أشار الى أن الإسرائيليين لم يبعثوا بأي رسالة عبر لجنة الاشراف بشأن المواقع التي يعتزمون استهدافها خلال الليل، أوضح "عندما انتشر بيان أفيخاي أدرعي، حاول الجيش (اللبناني) أن يتجه إلى أول موقع أشار إليه لكن ضربات إسرائيلية تحذيرية حالت دون أن يكمل الجيش اللبناني مهمته".
     
وتضم اللجنة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وتتولى مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الساري بين اسرائيل وحزب الله منذ أواخر تشرين الثاني.
     
وحذّر الجيش اللبناني في بيان الجمعة من أن "إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية".

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