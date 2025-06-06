الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصّدي يبدّد مغالطات فياض بشأن النفط العراقي
أخبار لبنان
2025-06-06 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصّدي يبدّد مغالطات فياض بشأن النفط العراقي
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير جو الصّدي البيان الاتي:
طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي:
أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء.
ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه.
فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل.
وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة.
رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل.
في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية.
أخبار لبنان
يبدّد
مغالطات
النفط
العراقي
التالي
أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥
أبو الغيط يدين الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية: خرق وقف إطلاق النار يهدد بإشعال الموقف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-05-06
جابر وصدي اختتما زيارتهما إلى بغداد... بحث جدي في التحضير لإعادة خط أنابيب النفط العراقي
اقتصاد
2025-05-06
جابر وصدي اختتما زيارتهما إلى بغداد... بحث جدي في التحضير لإعادة خط أنابيب النفط العراقي
0
آخر الأخبار
2025-04-25
رويترز: رئيس الوزراء العراقي يرسل وفدا إلى سوريا لدراسة إمكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سوريا إلى موانئ البحر المتوسط
آخر الأخبار
2025-04-25
رويترز: رئيس الوزراء العراقي يرسل وفدا إلى سوريا لدراسة إمكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سوريا إلى موانئ البحر المتوسط
0
أخبار لبنان
2025-04-03
الصدي يطلع الرئيس عون على شؤون وزارته ويلتقي ممثلة الفاو
أخبار لبنان
2025-04-03
الصدي يطلع الرئيس عون على شؤون وزارته ويلتقي ممثلة الفاو
0
أخبار لبنان
2025-05-19
فياض: أي مسار مفترض للمعالجة غير ذي قيمة ما لم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي مسبقاً
أخبار لبنان
2025-05-19
فياض: أي مسار مفترض للمعالجة غير ذي قيمة ما لم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي مسبقاً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:29
حكم بحبس تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله
أخبار دولية
15:29
حكم بحبس تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله
0
أخبار لبنان
14:34
سامي الجميل استقبل ديفيد هيل في دارته في بكفيا
أخبار لبنان
14:34
سامي الجميل استقبل ديفيد هيل في دارته في بكفيا
0
أخبار لبنان
14:25
وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد الزراعة إلى الواجهة الوطنية
أخبار لبنان
14:25
وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد الزراعة إلى الواجهة الوطنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:43
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتبع أساليب عدة لمنع حماس من السيطرة والقضاء على سلطتها ولإعادة المخطوفين
آخر الأخبار
11:43
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتبع أساليب عدة لمنع حماس من السيطرة والقضاء على سلطتها ولإعادة المخطوفين
0
أخبار لبنان
11:02
الصّدي يبدّد مغالطات فياض بشأن النفط العراقي
أخبار لبنان
11:02
الصّدي يبدّد مغالطات فياض بشأن النفط العراقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
آخر الأخبار
13:58
الخارجية الأميركية: سنحرم إيران بموجب حملة ضغط قصوى من أموال تستخدمها لتعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار
آخر الأخبار
13:58
الخارجية الأميركية: سنحرم إيران بموجب حملة ضغط قصوى من أموال تستخدمها لتعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأردن أول بلد عربي رسمياً يتأهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأردن أول بلد عربي رسمياً يتأهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الأضاحي أونلاين... ذبائح العيد تدخل عصر البيع الرقمي!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الأضاحي أونلاين... ذبائح العيد تدخل عصر البيع الرقمي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إسرائيل ترفع حدة تهديداتها تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
إسرائيل ترفع حدة تهديداتها تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأضحى حول العالم وغصة أهالي غزة في العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأضحى حول العالم وغصة أهالي غزة في العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أوسع اعتداء إسرائيلي على الضاحية الجنوبية منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أوسع اعتداء إسرائيلي على الضاحية الجنوبية منذ اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ضربات الضاحية بريد إسرائيلي متعدد الرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ضربات الضاحية بريد إسرائيلي متعدد الرسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إسرائيل تصعّد وتتهم لبنان بعدم الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إسرائيل تصعّد وتتهم لبنان بعدم الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:11
أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"
فنّ
06:11
أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"
2
أمن وقضاء
09:00
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:00
حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
3
أخبار لبنان
09:23
مسؤول عسكري لبناني لـ "أ.ف.ب.": إسرائيل منعت الجيش من تفتيش الموقع في ضاحية بيروت قبل قصفه
أخبار لبنان
09:23
مسؤول عسكري لبناني لـ "أ.ف.ب.": إسرائيل منعت الجيش من تفتيش الموقع في ضاحية بيروت قبل قصفه
4
آخر الأخبار
03:01
الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
آخر الأخبار
03:01
الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
5
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥
6
صحف اليوم
00:20
معلومات “النهار”: إسرائيل تراقب ما تقوم به الحكومة اللبنانية وزيارة لودريان مرتبطة بالتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار
صحف اليوم
00:20
معلومات “النهار”: إسرائيل تراقب ما تقوم به الحكومة اللبنانية وزيارة لودريان مرتبطة بالتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار
7
تقارير نشرة الاخبار
08:00
تهديدات إسرائيلية مباشرة للبنان... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
تهديدات إسرائيلية مباشرة للبنان... هذا ما في التفاصيل
8
أخبار دولية
17:17
سجال حاد وانتقادات لاذعة متبادلة بين ترامب وماسك
أخبار دولية
17:17
سجال حاد وانتقادات لاذعة متبادلة بين ترامب وماسك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More