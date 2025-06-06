الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد الزراعة إلى الواجهة الوطنية

أخبار لبنان
2025-06-06 | 14:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد الزراعة إلى الواجهة الوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد الزراعة إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية.

وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع:

1. تأهيل الأراضي:
 
تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.

2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء
 
تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية.

3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي
 
فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات.

4. الزراعة المستدامة
 
دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي.

5. حماية الموارد الطبيعية
 
إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية.

6. البنية التحتية الزراعية والابتكار
 
تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية.

وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي:

• 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات).
• 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد.

وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية:
 
• 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً.
• 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية.
• إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا.

وشملت المبادرات النوعية:
 
• توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره.
• إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب.
• إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع".

كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات:
 
• الأدوية والأسمدة الزراعية
• قطاع النحل والعسل
• صناعة النبيذ والعرق
• المختبرات
• زيت الزيتون
• قطاع الدواجن
• صناديق التعاضد الزراعي
• الحليب ومشتقاته.

وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على:
 
• دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق.
• تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير.
• استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال.
• تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني.
• دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم.

كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد:
 
• إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات.
• إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب.
• التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية.
• فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي.

واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية.

كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة.

ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة.

وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على:
 
• إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035
• صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي.

وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".

أخبار لبنان

وزارة الزراعة

إصلاح

الزراعة

LBCI التالي
طقس ربيعيّ حار يسيطر على لبنان
وزير الزراعة لـ“الأنباء الكويتية”: هدفنا من مهرجانات صيفية زراعية تشجيع المزارعين على المضي في مسيرتهم الزراعية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

يوم وطنيّ للزراعة بعنوان "الزراعة نبض الأرض"

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-21

وزارة الزراعة اطلقت ورشة وطنية لتنظيم الصيد البحري وحماية الثروة السمكية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-02

وزير الزراعة يشكل اللجنة الوطنية للنبيذ والعرق والمشروبات الروحية برئاسة لحود

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-13

وزارة الزراعة السعودية: المملكة توقع مع الصين 57 اتفاقية لمنتجات زراعية بقيمة 14 مليار ريال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:33

توقيف أشخاص في مدينة صور وضبط أسلحة وذخائر حربية

LBCI
أخبار دولية
15:29

حكم بحبس تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:34

سامي الجميل استقبل ديفيد هيل في دارته في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-07

ابو الحسن لـ حوار المرحلة: نريد ضمانات من إسرائيل بعدم شن أي هجوم جديد على لبنان وذلك قبل البحث في أي مطالب تُطرح من جانبها

LBCI
فنّ
07:00

سينثيا خليفة تهنّئ جورج خباز على الوسام الرئاسي وتستعيد ذكريات "عبدو وعبدو" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:56

الجيش الإسرائيلي يشير إلى نقص في عديده...

LBCI
آخر الأخبار
11:43

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نتبع أساليب عدة لمنع حماس من السيطرة والقضاء على سلطتها ولإعادة المخطوفين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الأردن أول بلد عربي رسمياً يتأهل الى كأس العالم 2026 في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هذا هو سبب الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الأضاحي أونلاين... ذبائح العيد تدخل عصر البيع الرقمي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

إسرائيل ترفع حدة تهديداتها تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الأضحى حول العالم وغصة أهالي غزة في العيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أوسع اعتداء إسرائيلي على الضاحية الجنوبية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ضربات الضاحية بريد إسرائيلي متعدد الرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إسرائيل تصعّد وتتهم لبنان بعدم الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:11

أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"

LBCI
أمن وقضاء
09:00

حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
09:23

مسؤول عسكري لبناني لـ "أ.ف.ب.": إسرائيل منعت الجيش من تفتيش الموقع في ضاحية بيروت قبل قصفه

LBCI
آخر الأخبار
03:01

الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

LBCI
اسرار
00:13

أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥

LBCI
صحف اليوم
00:20

معلومات “النهار”: إسرائيل تراقب ما تقوم به الحكومة اللبنانية وزيارة لودريان مرتبطة بالتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

تهديدات إسرائيلية مباشرة للبنان... هذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
12:23

باريس تدعو إسرائيل "الى الانسحاب في أسرع وقت" من لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More