وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد الزراعة إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية.



وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع:



1. تأهيل الأراضي:

تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.



2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء

تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية.



3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي

فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات.



4. الزراعة المستدامة

دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي.



5. حماية الموارد الطبيعية

إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية.



6. البنية التحتية الزراعية والابتكار

تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية.



وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي:



• 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات).

• 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد.



وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية:

• 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً.

• 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية.

• إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا.



وشملت المبادرات النوعية:

• توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره.

• إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب.

• إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع".



كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات:

• الأدوية والأسمدة الزراعية

• قطاع النحل والعسل

• صناعة النبيذ والعرق

• المختبرات

• زيت الزيتون

• قطاع الدواجن

• صناديق التعاضد الزراعي

• الحليب ومشتقاته.



وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على:

• دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق.

• تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير.

• استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال.

• تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني.

• دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم.



كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد:

• إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات.

• إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب.

• التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية.

• فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي.



واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية.



كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة.



ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة.



وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على:

• إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035

• صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي.



وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".