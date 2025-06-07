في دوحة عرمون... حريق ناجم عن إطلاق مفرقعات نارية

اندلع حريق ناجم عن إطلاق مفرقعات نارية في إحدى الأراضي المهجورة في دوحة عرمون - شارع عفيف اللادقي، المغطاة بالأشجار والعشب اليابس، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات واسعة واقترابها من الأبنية المحيطة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد عمل الأهالي، بالتعاون مع فوج إطفاء عرمون، على إخماد الحريق، ثم تبريد الأرض، تجنبا لتجدده.