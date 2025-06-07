النائب فضل الله تواصل مع رئيس الحكومة بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية

تواصل النائب حسن فضل الله مع رئيس الحكومة نواف سلام بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات.



وشدد في بيان، على "أهمية مسارعة الهيئة العليا للاغاثة من أجل الكشف عن الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم".



وقال: "تجاوب رئيس الحكومة مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار، وبعد تواصل النائب أمين شري مع رئيس الهيئة متمنياً الإسراع في القيام بهذه الخطوة، جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة".