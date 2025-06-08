الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
33
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
33
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون في الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء أو يثنيه عن أداء رسالته
أخبار لبنان
2025-06-08 | 02:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون في الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء أو يثنيه عن أداء رسالته
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الجريمة النكراء التي طالت القضاة الأربعة الشهداء في محكمة صيدا قبل ٢٦ عاماً تبقى جرحاً غائراً في ضمير الوطن وفي قلب العدالة اللبنانية.
وقال الرئيس عون في بيان، إن "القضاة الأبرار حسن عثمان وعماد شهاب وعاصم ابو ضاهر ووليد هرموش الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٩ شهداء في سبيل تأدية واجبهم المقدس على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا، قدموا حياتهم ثمناً لاستقلالية القضاء وكرامة العدالة في لبنان".
واضاف: "إنني اذ أدين بشدة هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت أركان العدالة في بلدنا، أؤكد ألا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان أو يثنيه عن أداء رسالته النبيلة. فالعدالة أقوى من الرصاص، والحق أبقى من الظلم. إن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة لن تذهب سدى، وسنبقى نسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين مهما طال الزمن".
وأكد الرئيس عون أن القضاء اللبناني سيبقى شامخاً، وأن سيادة القانون ستنتصر في النهاية.
وقال: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وأنار دربنا نحو عدالة حقيقية وشاملة".
أخبار لبنان
الذكرى
الـ26
لاغتيال
القضاة
الأربعة
صيدا:
يُرهب
القضاء
يثنيه
رسالته
التالي
عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل
ربيعي حار... اليكم طقس الأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-24
قائد الجيش: العدو لن يُثني المؤسسة العسكرية عن أداء مهماتها
أمن وقضاء
2025-05-24
قائد الجيش: العدو لن يُثني المؤسسة العسكرية عن أداء مهماتها
0
أخبار دولية
10:58
طهران تعلن وفاة 13 إيرانيا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج
أخبار دولية
10:58
طهران تعلن وفاة 13 إيرانيا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج
0
أخبار لبنان
2025-05-24
في صيدا... رئيسة قلم توجه رسالة لوزير الداخلية
أخبار لبنان
2025-05-24
في صيدا... رئيسة قلم توجه رسالة لوزير الداخلية
0
أخبار دولية
2025-06-05
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2025-06-05
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:56
الراعي: اللبنانيون متعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار في المؤسّسات
أخبار لبنان
04:56
الراعي: اللبنانيون متعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار في المؤسّسات
0
أخبار لبنان
04:23
سلام: سنواصل النضال من اجل قضاء نزيه ومستقل
أخبار لبنان
04:23
سلام: سنواصل النضال من اجل قضاء نزيه ومستقل
0
أخبار لبنان
03:55
بعد الحديث عن تلاعب في عيّنات النفط المستوردة... هذا ما أعلنه وزير الطاقة
أخبار لبنان
03:55
بعد الحديث عن تلاعب في عيّنات النفط المستوردة... هذا ما أعلنه وزير الطاقة
0
أمن وقضاء
03:03
عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
03:03
عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:41
مقتل شخص على الأقل بقصف روسي على وسط أوكرانيا
أخبار دولية
03:41
مقتل شخص على الأقل بقصف روسي على وسط أوكرانيا
0
منوعات
2025-05-14
مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
2025-05-14
مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
غانتس مستعد للتنازل عن المواقع العسكرية التي سيطر عليها جيشه في لبنان... مقابل التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
13:07
غانتس مستعد للتنازل عن المواقع العسكرية التي سيطر عليها جيشه في لبنان... مقابل التطبيع
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06
ضربات الضاحية بريد إسرائيلي متعدد الرسائل
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06
ضربات الضاحية بريد إسرائيلي متعدد الرسائل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
تقارير نشرة الاخبار
13:20
وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
جعجع: لدى لبنان فرصة قد لا تستمر بعد شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:11
جعجع: لدى لبنان فرصة قد لا تستمر بعد شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
غانتس مستعد للتنازل عن المواقع العسكرية التي سيطر عليها جيشه في لبنان... مقابل التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
13:07
غانتس مستعد للتنازل عن المواقع العسكرية التي سيطر عليها جيشه في لبنان... مقابل التطبيع
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:37
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
16:27
على أوتوستراد زحلة... سرقة فان بعد اطلاق النار على صاحبه
أمن وقضاء
16:27
على أوتوستراد زحلة... سرقة فان بعد اطلاق النار على صاحبه
2
أمن وقضاء
03:03
عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
03:03
عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل
3
أمن وقضاء
10:52
شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
أمن وقضاء
10:52
شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
4
أمن وقضاء
12:34
بيان تحذيري من وزارة الإعلام بشأن التواصل مع جهات إسرائيلية
أمن وقضاء
12:34
بيان تحذيري من وزارة الإعلام بشأن التواصل مع جهات إسرائيلية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
رسائل من توم حرب إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن سلاح حزب الله
6
أخبار دولية
09:33
إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية
أخبار دولية
09:33
إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية
7
أخبار دولية
10:40
زلزال بقوة 5,3 درجات قرب جبل آثوس في اليونان
أخبار دولية
10:40
زلزال بقوة 5,3 درجات قرب جبل آثوس في اليونان
8
أخبار لبنان
10:43
في دوحة عرمون... حريق ناجم عن إطلاق مفرقعات نارية
أخبار لبنان
10:43
في دوحة عرمون... حريق ناجم عن إطلاق مفرقعات نارية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More