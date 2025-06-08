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بعد الحديث عن تلاعب في عيّنات النفط المستوردة... هذا ما أعلنه وزير الطاقة

أخبار لبنان
2025-06-08 | 03:55
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بعد الحديث عن تلاعب في عيّنات النفط المستوردة... هذا ما أعلنه وزير الطاقة
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بعد الحديث عن تلاعب في عيّنات النفط المستوردة... هذا ما أعلنه وزير الطاقة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصدي البيان التالي:
 
"عرض أحد المواقع تقريراً مصوراً بتاريخ 7-6-2025 يدعي فيه: التلاعب الممنهج بعينات النفط المستوردة الى لبنان والمُرسلة إلى مختبرات "Bureau Veritas"، استخدام بوليصة شحن مزورة تدعي ان الشحنة محملة من تركيا وليس من روسيا، مخالفة لآليات "السقف السعري" (Price Cap)  التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي".

أضاف: "لذا، قطعاً للطريق أمام أي معلومات خاطئة وتبديداً للشكوك، نعلن:

أولاً، ان اعتماد مختبرات Bureau Veritas للتأكد من مطابقة شحنات الفيول المستوردة الى لبنان للمواصفات المعتمدة تمّ بناء على قرار صادر عن جسلة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020 الذي نصّ على:

1-  ضرورة الأخذ بعین الاعتبار شھادات النوعیة العائدة للشحن المستوردة من المشتقات النفطیة والصادرة عن شركات المراقبة العالمیة المعتمدة من جھة التحمیل.

2- ضرورة أخذ عینات مماثلة من حمولة البواخر من شحن المشتقات النفطیة لدى وصولھا الى المیاه اللبنانیة من قبل شركات المراقبة المعتمدة رسمیاً لدى وزارة الطاقة والمیاه (وهي شركات إعتمدت قبل تولي الوزير الصديّ حقيبة الطاقة والمياه) وإرسالھا الى Bureau Veritas في دبي - الإمارات العربیة المتحدة لإجراء التحالیل المخبرية اللازمة علیھا وفقاً للأصول الفنیة، على أن تكون النفقات وأتعاب التحالیل المخبرية المترتبة على عاتق الجھات المستوردة بالكامل.

ثانياً، العينات التي تؤخذ من لبنان تكون تحت إشراف الجمارك اللبنانية التي تعمد الى ختمها.

ثالثاً، إن التقارير الاخيرة التي تسلمتها وزارة الطاقة والمياه من مختبرات Bureau Veritas  تظهر ان هذه الشحنات المفرغة مطابقة للمواصفات.

رابعاً، سيعمد وزير الطاقة جو الصّدي الى إعتبار المعلومات الواردة في التقرير إخباراً وسيحيله الى القضاء المختص".

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