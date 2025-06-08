سلام: سنواصل النضال من اجل قضاء نزيه ومستقل

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه "في ذكرى اغتيال القضاة الشهداء حسن عثمان، وليد هرموش، عاصم أبو ضاهر، وإبراهيم عيد، نُجدد العهد بألا افلات من العقاب بعد اليوم، وأن رسالتهم ستبقى منارة لنا".



وقال سلام عبر منصة "إكس": "سنواصل النضال من أجل قضاء نزيه ومستقل، لا يخضع إلا لضميره وللقانون ويعمل دوماً على تكريس العدالة وإحقاق الحق".