الراعي: اللبنانيون متعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار في المؤسّسات

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن المواطنين في لبنان متعطشون إلى صدق في القيادة، واستقرار في المؤسّسات، وتعاون صادق بين المكوّنات، وروح متجدّد في المؤسّسات.



وأكد الراعي في عظة الأحد، أن شعبنا، رغم الضغوط، لا يزال متمسّكًا بالإيمان والإنفتاح، والرغبة في أن يكون لبنان وطن الرسالة في هذا المشرق.



وقال: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء، لكي نكون جميعًا رسل العنصرة الجديدة: في العائلة، حيث نبني بالمحبّة ونسامح في العمل، حيث نشهد للحقّ ونزرع الثقة".



وأضاف: "نحن اليوم في لبنان نعيش زمنًا مليئًا بالتحدّيات، لكنّه أيضًا زمن فرص جديدة، ورجاء مستمرّ".



وشدد الراعي على أن المجتمع اللبنانيّ بحاجة إلى نفحة الروح القدس، تجدّد في كلّ مواطن الطاقات، وتنعش المسؤوليّة الوطنيّة الإجتماعيّة.