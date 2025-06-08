عودة يدعو إلى التوبة والعودة إلى الله: قداسة الإنسان تبدأ بمحبة الآخر

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، إلى التوبة والعودة إلى الله، مشيراً إلى أن قداسة الإنسان تبدأ بالثقة بالله ومحبة الآخر.



واستذكر عودة في خلال خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، عيد تأسيس الكنيسة، أي العنصرة.



