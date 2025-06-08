جيروزاليم بوست: توافق أميركي-إسرائيلي على إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان

أكدت صحيفة جيروزالم بوست الأحد أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على ضرورة وقف عمليات قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب تقارير.

قررت الإدارة الأميركية عدم تجديد تفويض قوات اليونيفيل، وبحسب التقارير فإن إسرائيل "لم تحاول إقناعهم بخلاف ذلك"ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا التفويض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال بضعة أشهر.