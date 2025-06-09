مأدبة عشاء أقامها الرئيس سليمان تكريمًا للرئيس عون

أقام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وقرينته وفاء في دارتهما في اليرزة، مأدبة عشاء تكريمًا لرئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون.

وحضرها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رنده بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري سلام وغيرهم.

وبحثوا في عدد من المواضيع الوطنية الراهنة، والمعطيات المتوافرة عن المواقف الإقليمية والدولية من التطورات في لبنان والجوار.

وشددوا على ضرورة زيادة الضغوط والمطالبة بانسحاب اسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها واعتداءاتها المتكررة وفقًا للاتفاق المعقود برعاية الولايات المتحدة الأميركية وتحت إشراف اللجنة الخماسية.

وفيما تمنى الرئيس سليمان عيد اضحى مبارك للحاضرين ولجميع اللبنانيين، أعرب عن أمله في أن يوفق الرئيس عون في مسيرة النهوض بلبنان تنفيذًا لخطاب القسم وحصر السلاح بيد الدولة بالتعاون مع السلطات الدستورية كافة لما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين.